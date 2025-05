De Bruyne Juventus il ds del Napoli Manna esce allo scoperto | Vi posso dire che… L’annuncio sul futuro del belga

Il futuro di Kevin De Bruyne è più incerto che mai, e il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è pronto a svelare dettagli sorprendenti. Con il belga ora svincolato dal Manchester City, le voci si intensificano: Juventus in pole? Questo scenario si inserisce nel trend dei club italiani pronti a investire in talenti di livello mondiale. Un colpo che potrebbe ribaltare le sorti della Serie A. La curiosità cresce!

De Bruyne Juventus, il ds del Napoli Manna esce allo scoperto: «Vi posso dire che.». L'annuncio sul futuro del belga, che ha lasciato il Man City. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato tra le altre cose anche di Kevin De Bruyne, ormai ex giocatore del Manchester City accostato anche al mercato Juventus ma su cui è fortissimo il pressing dei partenopei. « Siamo vicini a De Bruyne » ha dichiarato senza troppi giri di parole l'ex dirigente bianconero, come riportato da gianlucadimarzio.com. La sensazione è che l'operazione possa andare in porto a brevissimo.

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

