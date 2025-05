De Bruyne al Napoli affare da limare | si attende solo l’annuncio ufficiale

Il Napoli, fresco campione d’Italia, è sul punto di chiudere un colpo da maestro: l’arrivo di Kevin De Bruyne. Un affare che potrebbe rilanciare ulteriormente la squadra partenopea in Europa. Immaginate l’intesa tra De Bruyne e i talenti già presenti in rosa! Mentre il club festeggia il titolo, la dirigenza lavora alacremente per rendere questa stagione ancora più memorabile. Restate sintonizzati per l’annuncio ufficiale!

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne. Il Napoli è da una settimana campione d’Italia. Venerdì scorso, battendo il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku, gli azzurri hanno sconfitto al Maradona il Cagliari, vincendo così il campionato di Serie A 202425. Una volta trascorsi i giori dedicati ai festeggiamenti per lo scudetto, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata sul futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, resterà anche l’anno prossimo alla guida del Napoli. Ma i tifosi azzurri ora sono in ansia per il possibile approdo di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne al Napoli, affare da limare: si attende solo l’annuncio ufficiale

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Napoli Affare Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

De Bruyne primo acquisto del Napoli campione d'Italia, ha già detto sì: cosa manca per chiudere; De Bruyne al Napoli: affare ai dettagli; De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l'acquisto della villa (Di Marzio); Napoli, De Bruyne a un passo! Le cifre dell'affare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

De Bruyne al Napoli, affare da limare: si attende solo l’annuncio ufficiale

Scrive informazione.it: In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne. Il Napoli è da una settimana campione d’Italia. Venerdì scorso, battendo il Cagliari con i gol ...

De Bruyne al Napoli, è fatta: visite mediche e ufficialità

Secondo fantamaster.it: De Bruyne al Napoli, ci siamo. Come confermato dal direttore sportivo Manna, il Napoli ha chiuso l'affare De Bruyne ...

CDM - Napoli, De Bruyne potrebbe sostenere le visite mediche all'inizio della prossima settimana

Scrive napolimagazine.com: Il Napoli è sempre più vicino a Kevin De Bruyne. Ne parla Il Corriere del Mezzogiorno: "L’affare De Bruyne è in via di definizione, all’inizio della prossima settimana potrebbe sostenere anche le visi ...