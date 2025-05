Dazi Usa Panetta Bankitalia | Prepararci a navigare in acque incerte

In un mondo sempre più interconnesso e instabile, il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ci invita a "navigare in acque incerte". Le sfide globali, dai dazi USA ai conflitti geopolitici, richiedono resilienza e innovazione. È fondamentale non perdere di vista i nostri valori mentre affrontiamo queste tempeste economiche. Un messaggio chiaro: prepariamoci al cambiamento, perché la vera forza sta nella capacità di adattarsi.

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2025 Dobbiamo prepararci a "navigare in queste acque incerte, senza rinunciare ai nostri valori e senza restare indietro". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, presentando la relazione annuale sul 2024. "Il sistema multilaterale che, pur sbilanciato e non privo di contraddizioni, cercava di risolvere i problemi in base a regole condivise, accogliendo le istanze comuni, e' in crisi. Al suo posto, si sta imponendo un ordine multipolare in cui aumenta il peso dei rapporti di forza. Ne stanno risentendo persino le relazioni, storicamente molto strette, tra Stati Uniti ed Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dazi Usa, Panetta (Bankitalia): Prepararci a navigare in acque incerte

