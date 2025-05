Dazi Usa Corte d' Appello annulla lo stop del tribunale federale di NY | Le tariffe per ora restano in vigore

La Corte d'Appello ha riaperto il dibattito sui dazi voluti da Trump, annullando lo stop di un tribunale di New York. Mentre due giudici li considerano illegittimi, le tariffe rimangono in vigore, creando tensioni nel commercio internazionale. Questo sviluppo non solo segna una vittoria per l'ex presidente, ma riflette anche un contesto globale dove le politiche commerciali sono sempre piĂą cruciali per la competitivitĂ . Come reagiranno i mercati?

Sono due i giudici che considerano illegittimi i dazi imposti da Trump. Tuttavia, per il momento la Corte d'Appello ha annullato lo stop del tribunale federale con sede a New York Prima vittoria per Trump in merito ai dazi: una Corte d'Appello federale ha annullato una delle due sentenze che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi Usa, Corte d'Appello annulla lo stop del tribunale federale di NY: "Le tariffe per ora restano in vigore"

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore”

La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

