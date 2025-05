Dazi Usa caos sentenze | Trump vince un appello ma si attende Corte Suprema

Negli Stati Uniti, il caos dei dazi continua a far discutere, con Trump che si difende in un intricato gioco di sentenze. Dopo l'ultima decisione di un tribunale federale, gli occhi sono puntati sulla Corte Suprema. Questo scontro giuridico non riguarda solo l'economia, ma potrebbe avere ripercussioni importanti sul commercio globale, evidenziando la fragilità delle relazioni internazionali in un momento già critico. Resterai sorpreso dal potenziale impatto di questa battaglia legale!

E’ ancora caos dazi negli Stati Uniti, con l’amministrazione Trump, la Corte Suprema e vari tribunali federali coinvolti in un botta e risposta giuridico che va avanti da giorni con diversi rimpalli. Giovedì 28 maggio un tribunale federale ha bloccato il presidente Donald Trump dall’imporre dazi doganali estesi sulle importazioni utilizzando una legge sui poteri d’emergenza. La decisione di un tribunale federale per lo stop ai dazi e il ricorso di Trump. La sentenza, emessa da una giuria di tre giudici della tribunale del commercio internazionale con sede a New York, è arrivata dopo diverse cause legali che sostenevano che Trump avesse oltrepassato la sua autorità , lasciando la politica commerciale statunitense soggetta ai suoi capricci e scatenando il caos economico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Usa, caos sentenze: Trump vince un appello ma si attende Corte Suprema

Usa, i giudici bloccano i dazi di Trump: «È andato oltre ogni autorità , sono illegali». La Casa Bianca farà appello, negoziati nel caos

I giudici statunitensi hanno bloccato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, dichiarandoli illegali e oltre ogni autorizzazione legale.

