La recente decisione della corte d'appello americana di ripristinare i dazi di Trump riaccende il dibattito sul commercio globale e le sue ripercussioni sull'Italia. Con le Borse europee che aprono deboli, l'incertezza regna sovrana. Il governatore Panetta mette in guardia: un clima di instabilità può erodere la fiducia degli investitori. Quali strategie adotterà l'Italia per fronteggiare questa sfida? Scoprilo!

Dopo le ultime decisioni dei giudici americani sui dazi di Trump quali sono dunque le tariffe commerciali che restano in vigore in Italia? Il governatore della Banca d'Italia Panetta avverte: "Il susseguirsi di annunci, smentite e revisioni alimenta incertezza e volatilitĂ sui mercati". Apertura debole per le Borse europee in un contesto finanziario caratterizzato da forte instabilitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dazi Trump, cosa cambia per l’Italia dopo la decisione della Corte d’appello Usa che li ha rimessi in vigore

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

