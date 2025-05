Dazi | Trump Cina ha totalmente violato l’accordo con Usa

La tensione tra Stati Uniti e Cina torna al centro del dibattito. Donald Trump ha affermato che Pechino ha infranto l'accordo commerciale, riaccendendo le preoccupazioni per un nuovo confronto economico. Questo scenario non solo influisce sui mercati, ma sta anche ridefinendo le alleanze globali. Un aspetto interessante? L'inevitabile ripercussione su aziende italiane, pronte a fronteggiare le sfide di un mondo sempre più interconnesso e instabile.

Milano, 30 mag. (LaPresse) – “La cattiva notizia è che la Cina, forse non a sorpresa per alcuni, ha totalmente violato l’accordo con noi”. È. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: Trump, Cina ha totalmente violato l’accordo con Usa

Cerca Video su questo argomento: Dazi Trump Cina Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

I dazi di Trump rafforzano la Cina, la nuova sfida per Usa ed Europa; Dazi, caos sentenze: una Corte dà torto a Trump, un'altra mantiene in vigore le tariffe. Crolla l'export, -7,5% ad aprile per l'Italia; Guerra commerciale, nuova minaccia di Trump all'Ue: dazi al 50% dal primo giugno; Trump: dazi al 50% per tutte le merci europee, non cerco un accordo. Ue: contromisure pronte. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dazi, Trump: la Cina ha “completamente violato” gli accordi

Si legge su askanews.it: Roma, 30 mag. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver rapidamente raggiunto un accordo con la Cina due settimane fa per evitarne un crollo dell’economia cinese, ma Pech ...

Dazi, colloqui Usa-Cina in stallo: "Possibile telefonata Trump-Xi"

Secondo msn.com: In fase di "stallo". Così giudica i negoziati per un accordo commerciale sui dazi con la Cina il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, all'indomani della sentenza, poi sospesa, che sanciva lo stop ...

Dazi Trump, cosa cambia per l’Italia dopo la decisione della Corte d’appello Usa che li ha rimessi in vigore

Riporta fanpage.it: Dopo le ultime decisioni dei giudici americani sui dazi di Trump quali sono dunque le tariffe commerciali che restano in vigore in Italia? Il governatore ...