Dazi Trump attacca Pechino | accordi violati Stallo nelle trattative Usa-Cina|?Bankitalia | caos costa un punto di Pil serve l' eurobond

Trump torna a scagliarsi contro Pechino, accusandola di violare gli accordi commerciali. Le trattative sui dazi, già segnate da un lungo stallo, si complicano ulteriormente, con i mercati che tremano. Mentre l'incertezza aumenta, l'Eurobond potrebbe diventare la soluzione per mitigare le perdite e rilanciare l'economia europea. Un punto interessante? L'impatto diretto sulla crescita del PIL, fondamentale in tempi di crisi. Restate sintonizzati!

Le accuse di Trump a Pechino, la trattativa sui dazi finisce (di nuovo) in alto mare. I giudici Usa bloccano le misure del presidente, che accusa: «Scandaloso». Borse in difficoltà.

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

