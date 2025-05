Dazi Meloni | positiva su fatto che tutti capiscano che serve accordo

In un mondo sempre più interconnesso, le parole della Meloni sui dazi ci ricordano l'importanza di un dialogo costruttivo tra Europa e Stati Uniti. La sua posizione ottimista suggerisce che, nonostante le differenze, la volontà di accordo prevale. In un contesto di crescenti tensioni commerciali, questa apertura potrebbe rappresentare una svolta cruciale per le economie globali. La domanda è: riusciremo a superare i confini per trovare soluzioni sostenibili?

Astana, 30 mag. (askanews) - Quella dei dazi "è una situazione complessa, credo che ci sia un approccio diverso tra le due sponde dell'Atlantico, bisogna cercare e favorire una maggiore comprensione, ma io sono positiva rispetto al fatto che tutti comprendano la necessità di trovare e di fare un accordo, non credo c'entri niente la vicenda interna delle materie costituzionali americane.". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i giornalisti al termine del vertice Asia centrale-Italia ad Astana, nella Repubblica del Kazakistan. "Si sta andando avanti, le materie da discutere sono molte, bisogna capirsi, bisogna lavorare forse più a un accordo di cornice e poi scendere nel dettaglio ma spetta alla Commissione europea", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Meloni: positiva su fatto che tutti capiscano che serve accordo

Dazi, Pizzoli (Ing): “Ottimistico pensare a sorprese che porteranno ad accelerazione positiva”

Paolo Pizzoli di Ing Italia ha commentato che puntare a sorprese positive nel fronte delle tariffe appare troppo ottimistico.

