Dazi guerra tra Trump e i giudici Ma per ora la spunta Donald

Il confronto tra Trump e il sistema giudiziario si intensifica, con due giurie federali che mettono in discussione la sua autorità. Ma attenzione: la Corte d'appello ribalta la situazione, mantenendo le tariffe attive. Questo scontro legale si inserisce in un contesto di crescente tensione commerciale globale. Quale sarà l'impatto sulle relazioni internazionali e sugli affari? Scoprilo, perché la battaglia è appena iniziata!

Due giurie federali bocciano gli atti del presidente: "La legge non gli conferisce l'autorità". Ma la Corte d'appello sospende la sentenza: "Tariffe ancora in vigore". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, guerra tra Trump e i giudici. Ma (per ora) la spunta Donald

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale”

Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

