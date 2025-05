Dazi Donald Trump accusa la Cina | Ha violato gli accordi con gli Usa

Donald Trump torna a puntare il dito contro la Cina, accusandola di aver tradito gli accordi commerciali appena siglati. In un contesto globale dove le tensioni economiche si intensificano, è interessante notare come questi scontri possano influenzare i mercati e i consumatori. Il protezionismo sembra riprendere piede, alimentando un clima di incertezza. Riuscirà il gigante asiatico a rispondere a questa sfida? La risposta potrebbe avere ripercussioni globali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato oggi la Cina di non aver rispettato i termini dell’accordo di distensione negoziato due settimane fa a Ginevra per sospendere gli aumenti reciproci dei dazi sulle importazioni. “Due settimane fa la Cina era in grave pericolo economico!”, ha scritto il presidente Usa in un post pubblicato sul suo social Truth. “Gli elevatissimi dazi doganali che le avevo imposto hanno reso praticamente impossibile per la Cina concludere scambi commerciali con il mercato statunitense, che è di gran lunga il numero uno al mondo”, ha aggiunto Trump. “Abbiamo, di fatto, chiuso le porte alla Cina ed è stato devastante per loro. 🔗 Leggi su Tpi.it