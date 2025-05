David Juve l’attaccante canadese è uno dei due soggetti del contendere che piace anche a un altro club italiano! Cosa filtra sull’ex Lille

David Juve, il promettente attaccante canadese, è al centro di un acceso duello di mercato tra Juventus e Napoli. Con la nuova stagione alle porte, entrambi i club cercano di potenziare le proprie rose per competere ai massimi livelli. Ma perché proprio lui? La versatilità e il talento di Juve potrebbero essere la chiave per sbloccare partite cruciali. Non resta che attendere: chi avrà la meglio in questa battaglia?

David Juve, l’attaccante è uno dei due profili che infiamma il duello di mercato tra i bianconeri e quel club! Cosa filtra attualmente. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non ci sarebbe solo Lorenzo Lucca nei pensieri di Antonio Conte e De Laurentiis per rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione. Il centravanti dell’ Udinese, seguito anche dal mercato Juventus, rappresenta uno dei due profili sulla lista del club campione d’Italia. L’altro corrisponde al nome di Jonathan David. L’attaccante canadese ha già annunciato di lasciare il Lille a parametro zero e potrebbe approdare in Serie A per proseguire la sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, l’attaccante canadese è uno dei due soggetti del contendere che piace anche a un altro club italiano! Cosa filtra sull’ex Lille

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità

Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Napoli in vantaggio, ma la Juventus rilancia per Jonathan David

Scrive europacalcio.it: Jonathan David lascerà il Lille da svincolato. Napoli in vantaggio, ma la Juventus prova il sorpasso con un contatto diretto col giocatore.

David, sfida tra Juve e Napoli

Riporta tuttojuve.com: Il Napoli sta facendo passi decisi nella corsa per ottenere Jonathan David, l'attaccante canadese che ha recentemente concluso la sua esperienza con il Lille, dopo aver vissuto ...

Napoli accelera per Jonathan David, Inter e Juve in ritardo

Segnala informazione.it: Advertising Jonathan David saluta il Lille: il Napoli guida la corsa L’addio di Jonathan David al Lille è ormai ufficiale. L’attaccante canadese ha annunciato la fine della sua esperienza in Ligue 1, ...