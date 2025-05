David al Napoli profilo graditissimo a Conte | bye Juve

Il Napoli non si ferma: dopo il quarto scudetto, punta a rinforzarsi ulteriormente con Jonathan David, un profilo molto apprezzato da Antonio Conte. La permanenza del tecnico, inizialmente in bilico, rappresenta una chiara intenzione del club di continuare a competere ai massimi livelli. In un calcio dove la qualità e le strategie contano più che mai, questo è solo l'inizio di un'estate rovente per gli azzurri!

Aurelio De Laurentiis, oltre a De Bruyne, è infatti pronto a regalare un altro giocatore all'ex ct dell'Italia.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

