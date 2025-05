Dave Monaco debutta all' Opera di Roma

Dave Monaco è pronto a incantare il pubblico all'Opera di Roma, debutando il 5 giugno nel ruolo di Lindoro ne "L’Italiana in Algeri". Questo evento non è solo una tappa importante per la sua carriera, ma segna anche un ritorno alla grande lirica dopo i recenti successi delle nuove generazioni di artisti. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il fascino dell'opera, in un periodo in cui la musica dal vivo torna a brillare. Non perdertelo!

La prestigiosa estate rossiniana di Dave Monaco prende il via il 5 giugno dal Teatro dell’Opera di Roma, dove debutta sia nel ruolo di Lindoro ne L’Italiana in Algeri che sul palcoscenico del teatro della capitale: una tappa significativa per l'artista che arricchisce ulteriormente il suo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Dave Monaco debutta all'Opera di Roma

Dal 5 giugno “L’italiana in Algeri” diretta da Sesto Quatrini al debutto romano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

