Dare forma al futuro della cura del cancro della prostata convegno con Ascani

Martedì 3 giugno, a Roma, il convegno "Dare forma al futuro della cura del cancro della prostata" riunirà esperti e istituzioni per discutere delle ultime innovazioni nella lotta a questa malattia. Sarà presente anche la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Questo incontro non è solo informativo, ma rappresenta un passo importante nel contesto attuale, dove la ricerca medica sta accelerando verso cure sempre più efficaci. Un'opportunità imperdibile per chi crede nel progresso!

ROMA – Martedì 3 giugno, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolgerà il convegno “Dare forma al futuro della cura del cancro della prostata”. E’ previsto nell’occasione un messaggio di saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Dare forma al futuro della cura del cancro della prostata”, convegno con Ascani

Marco Pettinà: "L'arte oltre la forma, il silenzio che scolpisce il futuro"

Un'opportunità imperdibile per esplorare il mondo artistico di Marco Pettinà si presenta con la sua partecipazione a una mostra collettiva a Villa Montesi, sede di Fideuram Bank a Padova.

Cerca Video su questo argomento: Dare Forma Futuro Cura Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Tumori al seno, Ieo: La cura che arriva dal gelo per un futuro senza bisturi; Ambiente di lavoro inclusivo: l’HR strategy di Hilti; La Fondazione Cieli Azzurri illumina il futuro della cura pediatrice e neonatale al nuovo Policlinico di Milano; Donare il corpo alla scienza: un gesto che costruisce vita oltre la morte. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tecnologia: Dare forma al futuro e trasformare il nostro mondo

Riporta theportugalnews.com: Tecnologie come la CRISPR consentono agli scienziati di modificare i geni con una precisione senza precedenti, aprendo la strada alla cura delle malattie genetiche ... Il movimento delle tecnologie ...

"Dare forma al futuro. Ecco cos'è il progettare"

Scrive ilgiornale.it: In altre parole, dare forma al futuro. Perché quando progettiamo un artefatto, uno spazio o un luogo, stiamo dando forma al mondo in cui vorremmo trovarci a vivere in futuro. Si può guardare all ...

UN75: Dare forma al futuro

Riporta unric.org: Inoltre, rispetto al futuro, si evidenzia come vi siano grandissime preoccupazioni rispetto alla crisi climatica e alla distruzione degli ambienti naturali. Rispetto invece alla percezione delle ...