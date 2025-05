Dantebus svela i 12 artisti vincitori dei Concorsi Internazionali 2025 di poesia racconti fotografia e pittura

Dantebus ha annunciato i 12 artisti vincitori dei Concorsi Internazionali 2025, un evento che celebra la creatività in tutte le sue forme. Tra 63.780 opere, i premi sono stati assegnati a talenti emergenti in poesia, racconti, fotografia e pittura. Questo riconoscimento non solo valorizza l'arte, ma evidenzia anche l'importanza di esprimere emozioni e storie nel nostro mondo sempre più digitalizzato. Scopri chi sono i nuovi protagonisti della scena culturale!

Sono 12 gli artisti premiati da Dantebus nei Concorsi Internazionali 2025. Per ciascuna delle quattro categorie in gara – poesia, racconti, fotografia e pittura – sono state selezionate tre opere vincitrici, scelte tra un totale di 63.780 lavori pervenuti: 16.693 poesie, 7.660 racconti, 17.144. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Dantebus svela i 12 artisti vincitori dei Concorsi Internazionali 2025 di poesia, racconti, fotografia e pittura

Cerca Video su questo argomento: Dantebus Svela 12 Artisti Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dantebus svela i 12 artisti vincitori dei Concorsi Internazionali 2025 di poesia, racconti, fotografia e pittura

Segnala trevisotoday.it: Tra le oltre 60.000 opere ricevute, dodici si sono aggiudicate premi in denaro. Lo short film "Lo Spartito Magico" ha annunciato i vincitori ...

Dantebus, sono 12 gli artisti vincitori dei Concorsi Nazionali 2024 di poesia, racconti, pittura e fotografia

Si legge su iltempo.it: Sono 12 gli artisti vincitori premiati da Dantebus nei Concorsi Nazionali 2024. Tre opere vincitrici per ciascuna delle quattro categorie in gara, ovvero racconti, poesia, pittura e fotografia ...

Concorso Dantebus 2025, il 29 maggio la premiazione dei 60.000 partecipanti: un “corto” lirico svelerà i vincitori

Si legge su veneziatoday.it: La Casa Editrice Dantebus, nata dal primo social network per artisti, ha lanciato anche quest’anno un concorso che ha raccolto poesie, racconti, dipinti e fotografie. I vincitori saranno resi noti att ...