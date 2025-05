D’Angelo guarda già al ritorno C’è ancora una partita da giocare Non dobbiamo pensare al risultato

Mister D'Angelo guarda già alla finale di ritorno con una determinazione contagiosa. Il pareggio ottenuto è solo un passo verso il sogno: la promozione. "Domenica sarà tutto da giocare", afferma, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e la concentrazione. In un calcio in continua evoluzione, dove le emozioni si intrecciano con la strategia, ogni partita diventa una storia da scrivere. Chi avrà la meglio nella sfida decisiva?

E' moderatamente soddisfatto mister Luca D'Angelo per il pareggio ottenuto dai suoi uomini, nella consapevolezza che domenica ci sarà il secondo tempo della finale: "Nel primo tempo abbiamo giocato meglio della Cremonese, nella ripresa l'inverso. È stata una partita equilibrata, giocata con grande tensione per la valenza del risultato. Domenica dovremo giocare la gara come è nelle nostre caratteristiche, a prescindere da questo 0-0 non dobbiamo pensare al pareggio e aspettare, non dovrà essere questo il nostro pensiero". Il tecnico si è poi soffermato sull'ottima performance difensiva dei suoi uomini: "Dal punto di vista tattico la squadra ha giocato una buonissima partita, aver concesso così poco alla Cremonese vuol dire che ha lavorato molto bene, tenendo presente che nel primo tempo siamo stati anche abbastanza pericolosi.

