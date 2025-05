Dan da dan | evil eye | anteprima dei primi episodi del manga di Yukinobu con i nerd Bori e Lavalend

Mercoledì 4 giugno, il The Space Cinema di Montesilvano diventa il punto di ritrovo per tutti gli amanti dell'animazione giapponese! Non perdere l'anteprima esclusiva dei primi tre episodi della seconda stagione di “Dan da dan: evil eye”. In un’epoca in cui il manga sta conquistando sempre più appassionati, questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di avventure e misteri. Preparati a vivere emozioni uniche!

Murderbot svela un importante punto della trama nei primi episodi

Nella prima stagione di *Murderbot*, disponibile su Apple TV+, l'androide protagonista svela un importante segreto che rivoluziona l'intera trama.

