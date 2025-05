Damiano Caruso | Non ho la forza per attaccare voglio difendere la top-5 E rinnova per un anno

Damiano Caruso, guerriero della Bahrain-Victorious, sceglie la strategia della difesa per mantenere la sua preziosa top 5 al Giro d’Italia 2025. Con un rinnovo ben meritato alle spalle, affronta le sfide in montagna con determinazione. In un'epoca in cui il ciclismo è sempre più competitivo, la sua resilienza diventa fonte di ispirazione. Sarà interessante vedere se riuscirà a superare le difficoltà e conquistare un posto tra i grandi!

Damiano Caruso è riuscito a difendere la quinta posizione nella classifica generale del Giro d'Italia 2025, stringendo i denti nella tappa odierna di montagna e rimanendo così brillantemente nella top-5 della Corsa Rosa. Il capitano della Bahrain-Victorious si trova a 3'36" dal messicano Isaac Del Toro e proverà a conservare il piazzamento di lusso anche al termine della durissima frazione di domani. Damiano Caruso ha analizzato la frazione odierna ai microfoni di Spaziociclismo: " Più che sul filo della tensione oggi è stata sul filo della fatica, costante. Alla fine comunque per quanto mi riguarda è andata bene.

Prosegue la follia dell’UCI: Damiano Caruso sanzionato con un cartellino giallo. Severità esagerata

Prosegue la controversa gestione dell'UCI, con Damiano Caruso sanzionato ingiustamente con un cartellino giallo.

Giro d’Italia 2025, Damiano Caruso consolida la top-5: “Sto stupendo anche me stesso, questo risultato sarebbe grandioso per me”

Damiano Caruso ruggisce: “Condizione migliore del previsto, non voglio mollare niente”

