Dallo stupro alla tratta di esseri umani | 21 incriminazioni nel Regno Unito per Andrew e Tristan Tate

Andrew e Tristan Tate sono ormai sotto i riflettori per 21 incriminazioni penali, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Questi eventi sollevano interrogativi cruciali sulla mascolinità moderna e le sue derive tossiche. Mentre il mondo si interroga sull'ideale di uomo che stiamo promuovendo, ciò che emerge è un campanello d'allarme: è tempo di ridefinire valori e modelli di riferimento per le nuove generazioni. La lotta contro la violenza deve essere una priorità comune.

La Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito ha appena reso pubbliche 21 incriminazioni penali contro Andrew e Tristan Tate. I due fratelli britannico-statunitensi sono diventati popolari e ricchi promuovendo modelli di mascolinit√† incentrati sul successo finanziario, la forma fisica e una rigida divisione dei sessi su base tradizionale. Oltre alle vicende giudiziarie, sono accusati di avere un ruolo fondamentale nella diffusione di misoginia e violenza anche fra i giovanissimi, grazie alla loro influenza online. Le incriminazioni includono accuse di stupro, lesioni personali gravi, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione a scopo di lucro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - Dallo stupro alla tratta di esseri umani: 21 incriminazioni nel Regno Unito per Andrew e Tristan Tate

