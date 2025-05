Dall’auto al treno in un’app Sosta gratuita per i pendolari

L'innovazione è in marcia! Da oggi, parcheggiare gratuitamente alla stazione non è più un sogno. Grazie a una nuova app, sensori Bluetooth e stalli dedicati, i pendolari possono finalmente unire auto e treno in modo semplice e conveniente. Questo progetto segna un passo importante verso una mobilità sostenibile, incoraggiando l'uso dei trasporti pubblici e contribuendo a ridurre il traffico urbano. Pronto a scoprire un futuro senza stress?

di Luca Ravaglia L’idea è incentivare l’abbinamento tra l’utilizzo del mezzo privato e di quello pubblico: se arrivi in auto alla stazione e poi prendi il treno, parcheggi gratis. Da oggi lo regolamenteranno anche un’app, dei sensori Bluetooth e 15 stalli pitturati di giallo nell’area del parcheggio Aldo Moro. Il progetto è stato avviato nella zona di Barcellona e ora riproposto a Cesena, in una realtà evidentemente molto diversa, ma ugualmente alla ricerca di soluzioni efficaci in tema di mobilità. Il punto è misurare l’impatto pratico dell’iniziativa, per ora sperimentale per 7 mesi. Per farlo serve partire dai dati di fatto: a oggi, sul fronte opposto della stazione ferroviaria, in zona Vigne, ci sono già 298 posti auto disponibili per la sosta gratuita a tempo indeterminato, pensati a uso e consumo dei pendolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’auto al treno in un’app. Sosta gratuita per i pendolari

