Dall’Atalanta al Milan Allegri decisivo | Juve ancora a mani vuote

Il mercato calcistico si infiamma con il Milan che pesca dall’Atalanta, mentre la Juventus resta a bocca asciutta. Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera, ha già in mente un rinforzo strategico. Questa mossa non è solo un colpo di mercato, ma segna un passaggio cruciale nel rinnovamento del Milan, pronto a puntare in alto. La rivalità tra le squadre si intensifica: chi avrà l'ultima parola?

Il Milan guarda in casa Atalanta per un rinforzo da consegnare nelle mani del nuovo allenatore, vale a dire Massimiliano Allegri. E la notizia arriva come una beffa per la Juventus, che da tempo si sta muovendo sulle tracce del calciatore. E’ iniziata l’avventura di Massimiliano Allegri alla guida dei rossoneri, in questa sua seconda avventura in questo club che è stato il primo, ormai tanti anni fa, a puntare su di lui per portarlo ad altissimo livello dopo la parentesi al Cagliari. In tal senso, per il Milan la strada è in maniera del tutto inevitabile in salita, visto che bisognerà rivoluzionare la squadra ma lo si dovrà fare senza avere a disposizione i ricavi della UEFA Champions League ed in generale quelli che garantiscono le competizioni europee. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dall’Atalanta al Milan, Allegri decisivo: Juve ancora a mani vuote

Gazzetta - Milan, c'è anche l'ex Atalanta Lee Congerton per il ruolo di ds

La corsa per il ruolo di direttore sportivo del Milan si infittisce: oltre all’ex Atalanta Lee Congerton, un nuovo nome emerge nella corsa per la stagione 2025/2026, puntando a rafforzare la strategia del club.

Cosa riportano altre fonti

Milan, è Motta il piano B dopo Allegri. Gasperini si allontana dall’Atalanta: la Roma ci prova. E in A torna di moda Sarri; Il grande valzer delle panchine; Milan, aumenta la fiducia per Allegri: proposto un biennale da 5 milioni più bonus; Allegri, sterzata Milan! La possibile rivoluzione nel mercato allenatori. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Segnala calciomercato.it: Il Milan è al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri ed il primo colpo può arrivare dall'Atalanta: beffa ancora per la Juventus ...

Allegri al Milan, Conte rimane al Napoli: il risiko degli allenatori

Si legge su msn.com: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Nella mattinata del 30 maggio è arrivata l’ufficialità per il ritorno del tecnico livornese sulla panchina dei rossoneri dopo 11 anni: firmato un ...

Longari (Sportitalia): "Con la scelta di Allegri, il Milan ha già guadagnato tempo sulla concorrenza"

Riporta tuttojuve.com: Gianluigi Longari ha parlato a Sportitalia del Milan, con la scelta di Allegri: "Una reazione orgogliosa, concretizzatasi nel modus operandi del nuovo Deus ex machina del mercato rossonero: ...