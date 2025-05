Dalla Roma al Napoli Conte vuole già beffare Gasperini | la sfida

Il calciomercato è in fermento e Napoli e Roma si preparano a colpi di scena. Antonio Conte potrebbe restare sulla panchina azzurra, pronto a sfidare l’astuzia di Gasperini, che naviga in acque tempestose. Mentre le squadre cercano stabilità, il mondo del calcio si interroga: chi avrà la meglio in questa corsa a ostacoli? Non perdere la chance di seguire un'altra emozionante stagione di Serie A!

Per Napoli e Roma, di fatto, ci sono delle novità di calciomercato. Continua il valzer degli allenatori in Serie A: ci sono infatti importanti novità per le panchine di Napoli e Roma. Antonio Conte è ormai ad un passo dalla permanenza sulla panchina azzurra, grazie all'incontro avuto con De Laurentiis. Gian Piero Gasperini, invece, è momentaneamente il candidato numero uno per sostituire Ranieri sulla panchina dei giallorossi. In attesa di conferme ufficiali, tra i due allenatori è già tempo di sfide. Il tecnico del Napoli ha infatti messo nel mirino un difensore che piace tanto a Gasperini. Il Napoli farà di tutto per accontentare Conte e prelevare il giocatore.

In attesa della decisione finale della Lega Serie A, cresce l’intensità per l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter.

Conte resta al Napoli: il cuore di una città e un grande progetto

Riporta ilmattino.it: Again. Ancora uno scudetto. Again. Ancora con Conte. L’abbraccio sul lungomare di Napoli, come Il Mattino auspicava lunedì, può avere avuto l’effetto giusto su un uomo ...

Secondo msn.com: Dopo settimane di confronti e un ultimo faccia a faccia a Roma, è arrivata l’ufficialità: Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli anche nella prossima ...

Da calciomercato.it: Antonio Conte è tornato a Napoli con la moglie Elisabetta dopo la visita al Vaticano da Papa Leone XIV e soprattutto dopo l’incontro con De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Proprio questo meeting di 3 o ...