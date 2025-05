Dalla Regione 8 milioni alle piccole e medie imprese piemontesi

La Giunta regionale del Piemonte lancia una nuova iniziativa da 8 milioni di euro per le piccole e medie imprese, puntando su competitività e sostenibilità. Il "Voucher certificazioni Pmi" rappresenta non solo un aiuto immediato, ma un passo importante verso un futuro più green. Le aziende possono ora investire in certificazioni che non solo migliorano la loro immagine, ma rispondono a una domanda crescente di responsabilità ambientale. È il momento perfetto per rinnovarsi!

La Giunta regionale, su proposta degli assessori alle Attività produttive Andrea Tronzano e all'Ambiente e Innovazione Matteo Marnati, ha approvato la nuova misura "Voucher certificazioni Pmi per competitività e sostenibilità". Con una dotazione di 8 milioni di euro la misura intende sostenere.

Montagna e sport invernali, dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve

La Regione Piemonte lancia il bando Neve con un investimento di 50 milioni di euro per rilanciare il sistema neve e valorizzare il patrimonio sciistico della regione.

Covid-19, dalla Regione 26 milioni per le imprese danneggiate dalla pandemia

Segnala msn.com: PALERMO – Ammontano a quasi 26 milioni di euro le risorse che, su proposta del dipartimento della Programmazione, il governo regionale impiegherà per rifinanziare l’avviso pubblico del 2022 destinato ...

Covid-19, dalla Regione 26 milioni per le imprese siciliane colpite dalla crisi

Riporta blogsicilia.it: La Regione Siciliana rilancia il sostegno alle imprese danneggiate dalla pandemia: in arrivo quasi 26 milioni di euro per rifinanziare il bando 2022 dedicato a micro, piccole e medie imprese che hanno ...