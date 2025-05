Dalla Luna Piena Fragola ai baci con Marte il cielo di giugno è uno spettacolo | i fenomeni del mese

Giugno 2025 si annuncia come un mese straordinario per gli amanti del cielo! La Luna Piena delle Fragole e le affascinanti congiunzioni astrali ci invitano a sollevare lo sguardo. Con il Solstizio d'Estate che segna l'inizio della bella stagione, è il momento perfetto per organizzare serate all'aperto, sotto un cielo che promette meraviglie. Scopri tutte le date e preparati a vivere una magia stellare!

Giugno 2025 sarà un mese ricco di eventi astronomici, tra congiunzioni astrali, il Solstizio d'Estate e la spettacolare Luna Piena delle Fragole. Ecco tutte le date degli eventi più belli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dalla Luna Piena Fragola ai baci con Marte, il cielo di giugno è uno spettacolo: i fenomeni del mese

Sta per brillare la Luna Piena in Scorpione il 12 maggio: emozioni profonde e passioni irrefrenabili

Il 12 maggio 2025, la Luna piena in Scorpione porterà con sé emozioni intense e passioni travolgenti.

