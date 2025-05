Dalla Grecia all' Italia con 350mila euro in tasca | grosso sequestro di denaro al porto

Un colpo da 350mila euro è stato inferto al traffico illecito al porto di Bari, dove le fiamme gialle hanno sequestrato una somma ingente proveniente dalla Grecia. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di lotta alla criminalità economica, che sta guadagnando sempre più attenzione. Un dato sorprendente? La maggior parte delle operazioni di questo tipo è in costante aumento, rivelando come la vigilanza sia fondamentale per proteggere l'economia legale.

di Bari. I Finanzieri del II Gruppo Bari, insieme con i Funzionari dell?Agenzia delle Dogane e dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Dalla Grecia all'Italia con 350mila euro in tasca: grosso sequestro di denaro al porto

