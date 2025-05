Dalla destra una forzatura gravissima Ma la Costituzione non è a loro disposizione

La riforma della giustizia proposta dal governo sta accendendo un acceso dibattito, svelando tensioni profonde nel nostro sistema democratico. Dietro la facciata di sicurezza, si nasconde una preoccupante forzatura che mette in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma rappresenta un sintomo di un trend più ampio: l'erosione dei valori democratici. Resta fondamentale vigilare e difendere la nostra Carta.

«Ci troviamo di fronte all’inedito di una riforma costituzionale, quella della giustizia, che il governo presenta in aula come blindata, senza neppure dissimulare un barlume di rispetto per il parlamento. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Dalla destra una forzatura gravissima. Ma la Costituzione non è a loro disposizione»

Cerca Video su questo argomento: Destra Forzatura Gravissima Costituzione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Se la destra riscrive la Costituzione

Come scrive repubblica.it: Interpretando la destra ... in una forzatura-riscrittura delle regole, una sorta di dotazione supplementare di potere, come se la quota attribuita al governo dall'attuale Costituzione fosse ...

Obiettivo egemonia, la sfida sovranista alla Costituzione

Lo riporta repubblica.it: totalmente inascoltata dai tanti generali Vannacci che ancora proliferano nella destra italiana. Eppure la Consulta è la voce della Costituzione, ossia una bussola permanente che dovrebbe valere ...

Costituzione, Letta: le destre la distruggeranno! Ecco perché è una bufala

Si legge su affaritaliani.it: Il nuovo slogan di sinistra per tenersi il potere: Fermate le destre, non fate distruggere la Costituzione! Ma è tecnicamente e politicamente quasi impossibile Costituzione: la sinistra dice di ...