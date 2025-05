Dalla Colombia al casertano | due arresti in pochi giorni svelano l’asse criminale tra Sud America e Campania

Due arresti ravvicinati nel Casertano svelano il legame inquietante tra Colombia e Campania, rivelando un asse criminale che minaccia l'Europa. I protagonisti? Latitanti di spicco nel narcotraffico, che trovano nei nostri territori un terreno fertile per le loro operazioni. Questo scenario non è solo una questione locale, ma un eco di un fenomeno globale che interroga le nostre istituzioni. La lotta al crimine organizzato è più attuale che mai!

Due arresti, due storie parallele, un solo scenario: quello del narcotraffico internazionale che trova nel territorio campano – in particolare tra le province di Napoli e Caserta – una delle sue centrali operative più attive in Europa. A distanza di pochi giorni, due latitanti di primo piano sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Dalla Colombia al casertano: due arresti in pochi giorni svelano l’asse criminale tra Sud America e Campania

