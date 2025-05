Dalla Colombia al casertano | due arresti in pochi giorni svelano l’asse criminale tra Sud America e Campania | VIDEO

Due arresti in pochi giorni svelano il legame inquietante tra la Colombia e il Casertano, dove il narcotraffico internazionale si radica sempre più. Questi eventi non sono solo numeri, ma un campanello d’allarme su un'epidemia criminale che minaccia la nostra sicurezza. Con due latitanti catturati, la lotta contro questo asse del male si intensifica. È tempo di riflettere sulle conseguenze e sull'impatto di queste reti sulla nostra società.

