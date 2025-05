Dalla collezione Mazzolini ai racconti nel bosco arte e natura tra Bobbio e Brugnello

Scopri la magia che unisce arte e natura nel cuore dell'Appennino! Domenica 1 giugno, partecipa a un'esperienza unica: esplora la Collezione Mazzolini a Bobbio e lasciati incantare dai racconti del bosco di Brugnello. Un percorso che celebra l’armonia tra cultura e paesaggio, ideale per chi ama immergersi in storie affascinanti. Non perdere l’occasione di vivere un’autentica avventura tra bellezze naturali e artistiche!

Domenica 1 giugno un percorso tra arte e natura, partendo da una visita alla Collezione Mazzolini a Bobbio per poi dirigersi a Brugnello, per scoprire i luoghi e le figure che hanno dato vita alla Collezione e ammirare la peculiare finestra tettonica di Bobbio. Escursione con partenza alle ore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Dalla collezione Mazzolini ai racconti nel bosco", arte e natura tra Bobbio e Brugnello

