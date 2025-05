Dalla Birkin di Hermes in poi | le borse più introvabili e ambite dai collezionisti

Nel mondo del lusso, le borse non sono più solo accessori, ma veri e propri status symbol. Dalla leggendaria Birkin di Hermès alle edizioni limitate di brand esclusivi, questi pezzi unici stanno catalizzando l’attenzione dei collezionisti come mai prima d’ora. Oggi, possedere una di queste meraviglie significa non solo eleganza, ma anche un investimento sicuro. Pronti a scoprire quali modelli dominano il mercato? La vostra prossima borsa da sogno potrebbe essere dietro

Contesi al pari di opere d'arte e gioielli: ecco i modelli di borse da sogno unici o in edizione limitata, difficili da scovare e star di aste da capogiro. Quelli per i quali i collezionisti sono disposti a fare follie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dalla Birkin di Hermes in poi: le borse più introvabili e ambite dai collezionisti

