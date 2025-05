Dal volley alla vela fino al basket | una settimana dedicata allo sport

Grottammare si prepara a un'estate indimenticabile con la ‘Grottammare Sport Week’! Dalla passione per il volley alla magia della vela e all'energia del basket, questo evento celebra la cultura sportiva in tutte le sue forme. La presentazione del video che raccoglie i momenti più emozionanti della scorsa edizione non è solo un ricordo, ma un invito a vivere un'esperienza unica. Preparatevi a vivere lo sport come mai prima d'ora!

Sulla Perla dell’Adriatico si lavora per la prossima edizione di ‘Grottammare Sport Week’, in programma a fine estate. Intanto si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione ufficiale del video in cui sono stati raccolti i momenti salienti della manifestazione che lo scorso settembre ha animato la città per due settimane, valorizzando il lavoro delle associazioni e offrendo l’opportunità di conoscere l’offerta sportiva locale. Nell’occasione, si è svolto il primo incontro organizzativo della II edizione. Il video è disponibile nella sezione video del canale YouTube Comune di Grottammare. Documenta la varietà delle attività proposte, restituendo il clima di entusiasmo e collaborazione che ha contraddistinto l’intera iniziativa e che l’Amministrazione intende replicare nella prossima edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal volley alla vela, fino al basket: una settimana dedicata allo sport

