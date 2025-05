Dal risotto al pesce persico ai tour sul lago con le lucie | ecco la Sagra della tradizione lariana

Dal risotto al pesce persico ai tour sul lago con le lucie, la "Sagra della Tradizione Lariana" è un viaggio nel cuore della cultura lariana! Dal 13 al 15 ottobre, Mandello del Lario si colora di sapori e suoni autentici. In un momento in cui riscoprire le tradizioni è più importante che mai, questa sagra celebra il legame indissolubile tra comunità e territorio. Non perdere l'occasione di assaporare il vero Lario!

Tre giorni dedicati alle tradizioni lariane: dalla cultura alla musica, passando per i gustosi piatti tipici del territorio e tanti altro. Il Comune di Mandello del Lario è infatti lieto di presentare la prima edizione della "Sagra della Tradizione Lariana", in programma da venerdì 13 a domenica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Dal risotto al pesce persico ai tour sul lago con le lucie: ecco la Sagra della tradizione lariana

Cerca Video su questo argomento: Risotto Pesce Persico Tour Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Sul Lario la battaglia del pesce persico: «Non era locale». «No, solo invidia». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ricette italiane della tradizione: il risotto con il pesce persico

Come scrive vanityfair.it: E anche alcuni indirizzi in cui assaggiare altre varianti intorno al lago di Como. Risotto al pesce persico, la ricetta originale Ingredienti per 4 persone: 360g riso carnaroli, qb brodo vegetale ...

Sul lago di Como l’Accademia del risotto al pesce persico

Riporta quicomo.it: L’Accademia del risotto al pesce persico, i cui eventi sono totalmente gratuiti, prevede uno showcooking interattivo seguito da degustazione e si declina per il suo primo anno di vita in tre ...

Sagra del risotto al pesce persico

Riporta mentelocale.it: Venerdì 16 maggio 2025 a partire dalle ore 18.00 si svolge sul lungolago di Cremia (Como), in frazione San Vito, la prima Sagra del risotto al pesce persico, a cura della Accademia del Risotto al ...