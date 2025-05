Dal Rapporto Eurispes 2025 si rinunciano a cure dentistiche e visite specialistiche

Il rapporto Eurispes 2025 svela una realtà inquietante: in Italia, sempre più persone rinunciano a cure dentistiche e visite specialistiche a causa della crisi economica. Questo fenomeno non è solo un dato, ma un segnale di un cambiamento profondo nel nostro modo di vivere. Un'intera nazione che, ogni sera, si confronta con la dura realtà dei conti da fare, riscrivendo le proprie priorità. A cosa siamo disposti a rinunciare per far quadrare il bilancio?

C ambia il volto dell’Italia sotto la pressione di una crisi economica che non mostra, purtroppo, una fine vicina. Nelle case di milioni di famiglie ogni sera, calcolatrici alla mano, si fanno i conti, si riguardano gli scontrini, cercando di far quadrare bilanci sempre più in affanno e riscrivendo le proprie abitudini di consumo con una creatività dettata non più dai desideri, ma dalla necessità. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Gli italiani del 2025 e le strategie di sopravvivenza. La fotografia scattata dal recente Rapporto Eurispes, non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: siamo di fronte a una generazione di italiani che ha dovuto reinventare il proprio rapporto con il denaro, sviluppando strategie di sopravvivenza economica che spaziano dall’uso massiccio della rateizzazione, alla dolorosa rinuncia a cure mediche essenziali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal Rapporto Eurispes 2025, si rinunciano a cure dentistiche e visite specialistiche

Il rapporto sulle agromafie Coldiretti Eurispes: il business supera i 25 miliardi di euro

Il rapporto Coldiretti Eurispes fotografa un mondo agroalimentare segnato da crisi e minacce crescenti.

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Eurispes 2025 Rinunciano Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Risultati Rapporto Italia 2025; Presentazione dei risultati del Rapporto Italia 2025; Rateizzano, rinunciano a spese salute, hanno scarsa fiducia in istituzioni: ecco gli italiani del 2025; Rapporto Eurispes 2025: l’Italia al bivio tra crisi, fiducia e nuove sfide. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rateizzano, rinunciano a spese salute, hanno scarsa fiducia in istituzioni: ecco gli italiani del 2025

Da msn.com: Sono alcuni degli elementi che emergono dall'ultimo Rapporto Eurispes che evidenzia anche come viaggino meno e abbiano sempre meno fiducia nella scuola Rateizzano, rinunciano alle spese per la salute, ...

Rapporto Eurispes 2025: l’Italia al bivio tra crisi, fiducia e nuove sfide

Scrive agrpress.it: Il Rapporto Eurispes 2025 fotografa un’Italia fragile ma resiliente, chiamata a ripensare i propri valori e il futuro.

Italia tra crisi e fiducia: il ritratto Eurispes 2025

Si legge su italiani.net: Il 37° Rapporto Italia dell’Eurispes descrive un Paese incerto, attraversato da trasformazioni che mettono in crisi i valori sociali e politici. Il presidente Fara invita a riscoprire un pensiero esse ...