Dal pericolo sui dazi all’esodo dei giovani | i richiami di Panetta

In un contesto globale sempre più instabile, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, lancia un allerta sui rischi dei dazi commerciali e sull’emorragia di giovani talenti italiani. Un tema cruciale che evidenzia come la geopolitica influisca non solo sull'economia, ma anche sul futuro delle nuove generazioni. Ci troviamo di fronte a scelte decisive: come proteggere il nostro potenziale umano in un mondo in tumulto?

Roma, 30 mag. (askanews) – I rischi innescati dai dazi commerciali varati dall’amministrazione Trump, che hanno accentuato la frammentazione geopolitica già in atto, sono stati inevitabilmente in cima alle Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, oggi in occasione del tradizionale appuntamento annuale in Via Nazionale. Nel suo corposo intervento – quasi 30 pagine, lette integralmente di fronte a una platea di banchieri, industriali e esponenti del mondo economico e sindacale – il governatore ha affrontato una molteplicità di tematiche, dalle mosse della Bce, alle politiche dell’Unione europea, alla situazione dell’Italia, che ha compiuto progressi ma vive diversi problemi, tra cui quello stridente – per un Paese in declino demografico – di migliaia di giovani che se ne vanno all’estero ogni anno, alla ricerca di opportunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cerca Video su questo argomento: Pericolo Dazi Esodo Giovani Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Dazi, pericolo tariffe Camera commercio Verona

Si legge su ansa.it: Rischio effetto a catena per il settore metalmeccanico veronese dopo i dazi al 25% annunciati dall ... Secondo la Camera di Commercio di Verona il pericolo delle nuove tariffe potrebbe infatti ...

Dazi, il caso di San Marino: tariffe solo al 10%. Ma non ci sarà l’esodo

Secondo quotidiano.net: San Marino, 5 aprile 2025 – Anche la piccola Repubblica di San Marino non è sfuggita ai dazi di Donald Trump. Ma con un buono ’sconto’ rispetto Italia ed Europa.

Nuove strategie per fermare l’esodo dei giovani

ilsole24ore.com scrive: un rapporto sempre più difficile, quello fra il NordEst e i suoi giovani. E in un Paese in pieno inverno demografico, con una natalità in caduta libera, le tre regioni fanno peggio anche dei ...