Dal Milan all’Arabia Saudita | non solo Theo Hernandez colpo di scena

Il Milan sta attraversando una fase di cambiamento, e non solo per l'arrivo di Allegri. Oltre a Theo Hernandez, un altro calciatore potrebbe seguire le orme dei top player in Arabia Saudita, un trend che sta rivoluzionando il panorama calcistico. Un’opzione inaspettata, che alimenta le speculazioni e segna un'importante evoluzione nel mercato. Chi sarà il prossimo a partire? Resta aggiornato, il futuro rossonero si fa intrigante!

Non solo Theo Hernandez, c’è un altro giocatore che in questa stagione ha giocato nel Milan e potrebbe approdare in Arabia Saudita: sarebbe un colpo di scena La pessima stagione del Milan ha indotto il club a puntare su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Dopo che Vincenzo Italiano ha rinnovato con il Bologna, infatti, il direttore sportivo Igli Tare ha scelto il tecnico toscano, che sembrava promesso al Napoli. Tuttavia, Antonio Conte è rimasto all’ombra del Vesuvio rifiutando la Juventus, ed ecco che quindi Allegri è tornato al Milan. (ANSA) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Dal Milan all’Arabia Saudita: non solo Theo Hernandez, colpo di scena

Milan, scelto il nuovo ds: arriva dall’Arabia

Il Milan si rinnova puntando a ripartire con entusiasmo, scegliendo un nuovo direttore sportivo proveniente dall’Arabia Saudita.

Theo Hernandez via dal Milan? Ecco l'offerta di un club arabo che potrebbe convincerlo a fare le valigie

Scrive tag24.it: La stagione appena conclusa non è stata la migliore nella carriera di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, uno degli artefici dello scudetto rossonero nel 2022, ha vissuto un’annata altalenan ...

Milan-Manchester City, 48 ore per chiudere Reijnders. Inter, pressing Al-Hilal per Inzaghi

Come scrive msn.com: Il Milan sta per salutare due pezzi pregiati: Theo Hernandez e Reijnders. Nel pomeriggio l’agente del francese, Quilon, ha incontrato Igli Tare nella sede rossonera. Il contratto del ...

Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City

sport.sky.it scrive: Incontro in sede tra Tare e l'agente di Theo: c'è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un'eventuale cessione e sono state definite le cifre che soddisferebbero i rossoneri. Per il frances ...