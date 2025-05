Dal lago al Manzoni Lecco nuovamente in Rai

Mamma Rai torna a Lecco, portando con sé l'energia di un'estate in TV! Dopo le riprese al planetario, è il turno di Unomattina Estate, che esplorerà i tesori locali. Questo trend di valorizzazione dei luoghi italiani in televisione non solo promuove il turismo, ma riaccende l'orgoglio dei cittadini. Non perdere l'occasione di scoprire Lecco sotto una nuova luce, mercoledì 4 giugno! Chi sa quali segreti rivelerà la città?

Mamma Rai torna a Lecco. Dopo le riprese al planetario civico, la puntata di Sciarada e Linea Verde - solo per citare alcuni dei casi più recenti - saranno ora le telecamere di Unomattina Estate ad approdare in città. "Vi segnaliamo che mercoledì prossimo 4 giugno la troupe televisiva di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Dal lago al Manzoni, Lecco nuovamente in Rai

Rinnovata la flotta di Lecco Boats: nuovo impulso al turismo sul lago di Lecco

Il 15 maggio segna una svolta per il turismo lecchese con l'inaugurazione ufficiale della rinnovata flotta di Lecco Boats.

