Dal disegno agli esercizi di memoria il dialogo tra le generazioni rende protagonisti i ' nonni' di Cesena

In un'epoca in cui il digitale sembra allontanarci, a Cesena si riscopre il valore del dialogo intergenerazionale. Con il progetto "Eco – Comunità di storie", i nonni diventano protagonisti, trasmettendo esperienze e saperi attraverso laboratori artistici e giochi di memoria. Un’occasione unica per valorizzare la saggezza dei più anziani e creare legami forti tra le generazioni. Scopri come la cultura può unire, rinnovando la nostra comunità !

Proseguono gli appuntamenti nei Punti anziani cittadini con il progetto curato e proposto dall'Associazione culturale Barbablù, 'Eco – Comunità di storie', che mira a favorire il dialogo tra generazioni attraverso attività artistiche e laboratoriali con le persone anziane del territorio.

Terre Cevico incontra i propri soci: "Continua il dialogo con diverse generazioni di consumatori"

Terre Cevico incontra i propri soci, promuovendo un dialogo tra generazioni di consumatori e viticoltori.

