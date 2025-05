Dal Brennero alla Sicilia 4mila km e il passaggio a Benevento | Una magnifica sorpresa

Un viaggio da Nord a Sud, 4.000 km di bellezza e scoperta: l'autore Fabio Bertini ci guida attraverso l'Italia meno conosciuta nel suo libro "Italia ad altra velocità". Da paesaggi mozzafiato a incontri inaspettati come quello a Benevento, ogni tappa è un invito a rallentare e ad apprezzare la ricchezza culturale del nostro Paese. Scopriremo che la vera essenza dell'Italia si svela tra un treno e l'altro!

Tempo di lettura: 2 minuti Un viaggio di oltre 4mila km percorsi coi treni regionali, partendo dal Brennero e fino alla Sicilia. Con questo spirito è venuto fuori il libro ‘Italia ad altra velocità’ di Fabio Bertini, autore torinese che ha deciso di fare questo percorso per conoscere la provincia italiana e farlo a una velocità costante e senza eccessi. Da questo spirito è nato il titolo del libro. I paesaggi, i borghi e le cittadine, la storia e le tradizioni, l’architettura e la cultura, il cibo e il vino. Su tutto, poi, i tanti piccoligrandi incontri sui vagoni, nelle stazioni, nei dehor dei bar, nelle piazze che restano sempre i momenti più preziosi di ogni viaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal Brennero alla Sicilia, 4mila km e il passaggio a Benevento: “Una magnifica sorpresa”

