Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 la città dei portici ospiterà installazioni di arte contemporanea mostre approfondimenti di cronaca e storia visite guidate

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Chiavari si trasformerà in un palcoscenico di arte contemporanea e cultura. Le “Giornate di Chiavari” tornano con installazioni, mostre e approfondimenti storici, creando un legame unico tra passato e presente. In un'epoca in cui l'arte è sempre più veicolo di riflessione sociale, questo festival rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire il valore delle nostre radici. Non perdere l'opportunità di partecipare a

U n fine settimana di arte, storia, cultura e intrattenimento nella cittadina ligure di Chiavari, inizia oggi la seconda edizione delle “Giornate di Chiavari”, un festival diffuso che si svolgerà fino al 2 giugno. Colapesce tra introspezione e memoria: a Milano la sua prima mostra fotografica X Il tema di quest’anno è “Verso”, un invito ad esplorare nuovi orizzonti di conoscenza, a spingersi oltre i confini del consueto, ad intraprendere un viaggio interiore e collettivo alla scoperta del territorio e di nuove prospettive, tra esperienze culturali, artistiche e spirituali. Leggi anche › “Festival della parola”: a Chiavari (Genova) dal 2 al 5 giugno alla Chiavari segreta, lezioni di yoga, concerti, teatro, eventi per bambini e tanto altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal 30 maggio al 2 giugno 2025 la città dei portici ospiterà installazioni di arte contemporanea, mostre, approfondimenti di cronaca e storia, visite guidate

Inizio giugno in Val Tartano: due eventi tra arte e natura

All'inizio di giugno, la Val Tartano ospita due eventi che celebrano l'armonia tra arte e natura, unendo le diverse espressioni culturali che caratterizzano questo affascinante territorio montano.

Cerca Video su questo argomento: 30 Maggio 2 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025; Weekend e Ponte del 2 giugno: gli eventi da non perdere a Roma; Un ponte di eventi a Bari e provincia: dal 30 maggio al 2 giugno 2025 un weekend di musica, tradizione e cultura; Scopri gli Eventi nelle Marche del fine settimana dal 30 maggio al 2 giugno 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guida agli eventi del weekend (30 maggio – 2 giugno)

Riporta ecodibergamo.it: I l sole è alto, l’aria profuma di libertà e le giornate finalmente sembrano non finire mai: l’estate è ufficialmente iniziata e con essa esplode la voglia di uscire, ballare, scoprire e godersi ogni ...

Cosa fare per il ponte del 2 giugno in Toscana

Secondo lanazione.it: Firenze, 29 maggio 2025 – Sono tanti i motivi per trascorrere il ponte del 2 giugno in Toscana. Questo inizio del mese pullula infatti di eventi, per tutti i gusti. Dai ai musei aperti gratuitamente a ...

Eventi imperdibili per il ponte del 2 giugno in Italia

viaggiamo.it scrive: Il ponte del 2 giugno rappresenta un’opportunità unica per esplorare l’Italia, approfittando di un weekend lungo per scoprire eventi culturali e gastronomici. Che si tratti di sagre, festival o ...