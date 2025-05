Dal 3 in pagamento le pensioni negli uffici postali della città e della provincia

A partire dal 3 giugno, le pensioni saranno disponibili negli uffici postali di Palermo, ma attenzione: il giorno coincide con uno sciopero indetto dai sindacati. Questo evento mette in luce una crescente tensione tra diritti dei lavoratori e necessità delle persone anziane. È un momento cruciale per riflettere su come garantire servizi essenziali senza compromettere i diritti. Come si muoverà la città in questa situazione? Resta sintonizzato!

Poste Italiane comunica che in tutti i 148 uffici postali della provincia di Palermo le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da martedì 3, giorno in cui però i sindacati hanno proclamato uno sciopero. Sempre da martedì 3 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dal 3 in pagamento le pensioni negli uffici postali della città e della provincia

Le pensioni per circa un milione di toscani, attese per il 1° giugno, subiranno un ritardo di due giorni e saranno disponibili solo martedì 3 giugno.

