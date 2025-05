Dai successi giovanili al sogno iridato | parla Paola Borrelli astro nascente dei 200 farfalla

Paola Borrelli, astro nascente del nuoto italiano, non è solo una campionessa italiana nei 200 farfalla, ma anche un simbolo di speranza per le nuove generazioni. Con il sogno di conquistare i Mondiali di Singapore 2025, la giovane lombarda rappresenta l’emblema di un movimento sportivo in ascesa. La sua determinazione e il talento promettono di scrivere pagine memorabili nel nuoto azzurro. Seguiamo insieme il suo cammino verso la gloria!

Paola Borrelli, talento emergente del nuoto azzurro, è la protagonista di questa intervista esclusiva realizzata da Enrico Spada per Swim Zone. Specialista dei 200 farfalla, la giovane lombarda è campionessa italiana in carica e punta con determinazione al pass per i Mondiali di Singapore 2025. Dopo un’ottima prova ai Campionati Assoluti di Riccione, dove ha sfiorato il tempo limite, Paola è ora concentrata su due grandi appuntamenti estivi: il Trofeo Sette Colli e le attesissime Universiadi. Scopri i segreti della sua preparazione, i suoi sogni e gli obiettivi di una stagione intensa per una delle promesse più brillanti del nuoto italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dai successi giovanili al sogno iridato: parla Paola Borrelli, astro nascente dei 200 farfalla

