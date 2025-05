Dai centri cottura al trasporto e riciclo del cibo l' assessore Toppetti replica ai genitori sulle mense | Allarmi infondati

In un'epoca in cui la sostenibilità e la sicurezza alimentare sono al centro del dibattito pubblico, l'assessore Valeria Toppetti risponde con fermezza agli allarmi dei genitori riguardo le mense scolastiche. Le rassicurazioni sui centri di cottura e il trasporto del cibo confermano che le normative sono seguite scrupolosamente. È un passo fondamentale per garantire ai bambini pasti sicuri e sani, mentre si affronta anche il tema del riciclo dei rifiuti alimentari. Una questione cruciale

Allarmi “senza fondamento” con le prescrizione fatte dai Nas già applicate e anche rassicurazioni sui mezzi che trasportano i cibi e sul cosa se ne fa quando non viene consumato. E’ una replica a 360 gradi quella dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti ai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Dai centri cottura al trasporto e riciclo del cibo, l'assessore Toppetti replica ai genitori sulle mense: "Allarmi infondati"

