Dai biscotti al riciclo di oggetti | si apprende da piccoli ad avere cura

Imparare a prendersi cura del mondo è un viaggio che inizia da piccoli. La cooperativa sociale Yellow Boat ha lanciato laboratori creativi per bambini, dove dal creare biscotti al riciclare oggetti, si insegnano valori fondamentali come sostenibilità e memoria. Un passo verso una nuova generazione consapevole, pronta a costruire un futuro migliore. Perché prendersi cura dell'ambiente non è solo un atto, ma un modo di vivere. Unisciti al cambiamento!

La cooperativa sociale Yellow Boat ha proposto un ciclo di laboratori per bambini tra i 6 e gli 11 anni – Il presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca Osvaldo Ranica: “Facendo, i bambini hanno imparato i valori della sostenibilità e della memoria ” Avere cura dell’altro, dell’ambiente, anche di quello domestico. È questo il fulcro di ‘Tutto casa e bottega: prospettive future per giovani eroi’, progetto della cooperativa sociale Yellow boat, che ha fruito del sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca. “L’iniziativa si ispira al successo di un precedente laboratorio di falegnameria per preadolescenti, sostenuta sempre da Fondazione, che promuoveva il lavoro manuale, contrapponendolo all’uso eccessivo delle tecnologie”, ci spiega Daniela Masseroli, referente del progetto e educatrice. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dai biscotti al riciclo di oggetti: si apprende da piccoli ad avere cura

