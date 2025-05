Dagli Stati Uniti una pioggia di forniture militari per Taiwan Protesta la Cina | Basta ingerenze a supporto degli indipendentisti

Negli Stati Uniti si sta preparando una vera e propria offensiva di forniture militari per Taiwan, un gesto che accende le tensioni con la Cina. In un momento storico dove la geopolitica è più volatile che mai, l'aumento delle vendite di armi, previsto per i prossimi quattro anni, supera persino i picchi del mandato Trump. La domanda sorge spontanea: quali saranno le ripercussioni su un equilibrio mondiale sempre più instabile?

Gli Stati Uniti si preparano ad aumentare in modo significativo le vendite di armamenti a Taiwan nei prossimi quattro anni, con volumi che, secondo fonti interne all’amministrazione, supereranno quelli registrati durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump. Lo ha riportato l’agenzia Reuters, citando due funzionari statunitensi a conoscenza del dossier. L’obiettivo è rafforzare la capacitĂ di deterrenza dell’isola nei confronti della crescente pressione militare esercitata dalla Cina continentale, che da tempo considera Taiwan una “provincia ribelle” e non esclude il ricorso alla forza per riportarla sotto il proprio controllo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dagli Stati Uniti una pioggia di forniture militari per Taiwan. Protesta la Cina: “Basta ingerenze a supporto degli indipendentisti”

