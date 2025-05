Da Verbania a Madrid | due opere del Museo del Paesaggio esposte al Prado

Da Verbania a Madrid: due capolavori del Museo del Paesaggio brillano al Prado, arricchendo la grande mostra su Paolo Veronese. "Allegoria con la sfera armillare" e "Allegoria della scultura" non sono solo opere d’arte, ma un ponte tra storia e contemporaneità , che evidenzia l'importanza del patrimonio culturale italiano nel panorama artistico globale. Scopri come l'arte continua a influenzare il mondo moderno!

Da Verbania a Madrid: tra le opere della grande mostra dedicata a Paolo Veronese ospitata al Museo del Prado spiccano infatti "Allegoria con la sfera armillare" e "Allegoria della scultura", le due grandi tele parte del patrimonio della Regione Piemonte, ospitate al Museo del Paesaggio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Da Verbania a Madrid: due opere del Museo del Paesaggio esposte al Prado

