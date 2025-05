Da Serena Brancale e Alessandra Amoroso a Miley Cyrus | pezzi destinati a dominare le playlist estive

L’estate è alle porte e la colonna sonora è pronta a infiammare le playlist! Da Serena Brancale e Alessandra Amoroso fino a Miley Cyrus, i nuovi brani promettono di diventare i veri protagonisti delle serate sotto le stelle. Tra queste novità, non perdere “Fuori Menù” di GoldenYears: un album che invita a esplorare emozioni e atmosfere fresche. Preparati a ballare e a lasciarti trasportare dalla musica!

Con l’arrivo dell’estate, serve la giusta colonna sonora per accompagnare giornate leggere e serate infinite. A regalarcela sono le nuove uscite di questo ultimo weekend di maggio. A inaugurare la carrellata è GoldenYears, giovane e talentuoso producer della scena italiana, che debutta con Fuori Menù, un album pensato come un vero e proprio percorso culinario musicale. Dodici brani originali, cucinati con cura e arricchiti dalla partecipazione di alcune delle voci più amate dell’indie e pop italiano, da Ariete a Calcutta, passando per Frah Quintale, Tutti Fenomeni, Fulminacci e molti altri. Fuori Menù è un invito a rallentare, a lasciarsi andare, a vivere l’estate con leggerezza ma anche con quella profondità che rende ogni emozione autentica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Persone comuni si trasformano nei loro miti musicali, giudicano Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. In palio 50mila euro

Inizia oggi, mercoledì 14 maggio, alle 21:30 su NOVE, "Like a Star", il nuovo talent show condotto da Amadeus.

Serena Brancale e Alessandra Amoroso tornano insieme con Serenata; Alessandra Amoroso incontra Serena Brancale e viceversa? … cosa sta per succedere?; Alessandra Amoroso e Serena Brancale spoilerano la loro Serenata made in Puglia; Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Serenata per l'estate made in Puglia: ecco un'anteprima. 🔗Cosa riportano altre fonti

Testo e significato di serenata, la canzone di Alessandra Amoroso e Serena Brancale che viaggia tra Puglia e Grecia

Lo riporta fanpage.it: Serenata è la canzone estiva che vede collaborare, di nuovo, Alessandra Amoroso e Serena Brancale: ecco testo e significato della canzone ...

Ritmo&tradizione: Amoroso e Brancale di nuovo insieme con “Serenata”

Da msn.com: Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys ...

Serena Brancale e Alessandra Amoroso insieme con Serenata: testo e significato

Segnala dilei.it: Alessandra Amoroso e Serena Brancale pubblicano “Serenata”, una hit estiva dal ritmo mediterraneo: testo e significato ...