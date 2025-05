Da Pavia a Venezia remando contro il cancro | 500 km per la rinascita

Un viaggio straordinario che unisce sfida fisica e rinascita personale: otto donne coraggiose, unite dalla lotta contro il cancro, remano per 500 km da Pavia a Venezia. Oltre alla fatica delle otto ore di voga giornaliere, questa avventura rappresenta un messaggio potente di resilienza e speranza. In un'epoca in cui la salute mentale e fisica è al centro del dibattito, queste atlete dimostrano che il vero trionfo è vivere appieno. Unisciti

"Un'esperienza esaltante, sono 8 ore di vogata al giorno per 7 giorni di remo fino a Venezia". Una sfida lunga 500 chilometri, da Pavia a Venezia, in otto giorni di voga. Protagoniste otto donne tra i 49 e i 65 anni della Canottieri San Cristoforo di Milano, tutte guarite dal cancro, accompagnate dal loro oncologo. Partite dal Ticino, entreranno subito nel Po per portare avanti un messaggio di rinascita e solidarietà . L’iniziativa, che si chiama "C6 Siloku", punta a sostenere la ricerca oncologica e ad accompagnare pazienti, familiari e caregiver nel percorso della malattia. "Remare è un modo per riprendersi la vita", spiegano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da Pavia a Venezia remando contro il cancro: 500 km per la rinascita

Torna il leggendario Raid Pavia-Venezia, l'epica maratona motonautica che attraversa Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

