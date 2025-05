Da Pavia a Venezia a colpi di remo | quasi 450 chilometri per dimostrare che la mente vince sulla malattia

Un viaggio di quasi 450 chilometri, da Pavia a Venezia, per dimostrare che la determinazione può superare qualsiasi ostacolo. ReRow 2025 non è solo una gara di canottaggio, ma un simbolo di resilienza e speranza. Gli equipaggi della Canottieri San sono pronti a lanciare un messaggio forte: la mente vince sulla malattia. Un richiamo a tutti noi per affrontare le sfide con coraggio e solidarietà, ispirando una nuova cultura del benessere.

Pavia, 30 maggio 2025 – Quasi 500 chilometri a colpi di remo per riprendere in mano la propria vita dimostrando che la mente può vincere sulla malattia. Due imbarcazioni questa mattina sono partite in direzione di Venezia lungo il Ticino e poi il Po. ReRow 2025 si chiama l’impresa che vede impegnati equipaggi formati da atleti della Canottieri San Cristoforo di Milano dai 49 ai 65 anni e donne oncologiche seguite dall’associazione C6 Siloku accompagnate dal loro oncologo. “Sono otto ore di vogata tutti i giorni per una settimana – ha detto una donna appena prima di salire a bordo per affrontare la prima tappa di 70 chilometri -: un’esperienza esaltante”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Pavia a Venezia a colpi di remo: quasi 450 chilometri per dimostrare che la mente vince sulla malattia

Torna il raid più leggendario. Al Pavia-Venezia tante novità

Torna il leggendario Raid Pavia-Venezia, l'epica maratona motonautica che attraversa Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

