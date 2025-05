Da Napoli Mergellina alle Isole Eolie via ai collegamenti veloci

Da Napoli a Mergellina, ora le Isole Eolie sono più vicine grazie ai nuovi collegamenti veloci via mare! Snav ha lanciato un servizio estivo fino al 15 settembre, rendendo accessibile la bellezza di queste isole incantevoli in pochissimo tempo. Con l’aumento dell’interesse per le vacanze sostenibili e brevi escursioni, non perdere l’occasione di scoprire un angolo di paradiso a portata di mano. Preparati a salpare!

di Marco Milano Dall’altro giorno si viaggia da Napoli per le Isole Eolie con collegamenti veloci via mare. Un servizio che sarà operativo per tutta l’estate e fino al 15 settembre. L’annuncio è stato dato da “Snav”, la compagnia marittima che opera sulla linea con un’unità veloce e che ha fatto sapere, dunque, “che anche quest’estate si potranno raggiungere in poco tempo le affascinanti perle siciliane dal capoluogo campano”. Le partenze saranno programmate nei week end di giugno, e ci saranno, inoltre, corse quotidiane da fine giugno a settembre. La “Snav” che con le sue unità assicura servizi caratterizzati dal tradizionale comfort ha reso noto che le le partenze sono previste alle ore 14. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Snav, dal 29 maggio al via i collegamenti veloci da Napoli per le Isole Eolie

Dal 29 maggio, SNAV riprende i collegamenti veloci tra Napoli e le affascinanti Isole Eolie, offrendo partenze programmate nei weekend di giugno e corse quotidiane da fine giugno a settembre.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Mergellina Isole Eolie Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Dal 29 maggio Snav ritorna sulla rotta Napoli-Isole Eolie con collegamenti veloci; Snav, tornano i traghetti veloci tra Napoli e le Eolie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ripartono i collegamenti estivi Snav da Napoli per le Eolie

Lo riporta sorrentopress.it: Da domani, giovedì 29 maggio, si torna a viaggiare da Napoli per le Isole Eolie grazie ai collegamenti veloci di Snav ...

Snav, il 29 giugno riparte la linea Napoli-Eolie

Segnala messinaoggi.it: Al via da giovedì 29 maggio 2025 la linea che da Napoli giunge alle Isole Eolie, grazie ai collegamenti veloci di SNAV che anche quest’estate permetteranno di raggiungere in poco tempo le affascinanti ...

Snav, dal 29 maggio al via i collegamenti veloci da Napoli per le Isole Eolie

Lo riporta 2anews.it: Dal 29 maggio con Snav partenze programmate nei week end di giugno e corse quotidiane da fine giugno a settembre.